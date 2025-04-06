Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

6 апреля, 14:00

Фридзон — о рекорде Овечкина: «Только русские способны на такие сверхдостижения»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Александр Овечкин и Виталий Фридзон.
Фото соцсети
Telegram Дзен

Призер Олимпийских игр, чемпион Евролиги Виталий Фридзон в интервью «СЭ» подчеркнул уникальность достижения своего близкого друга Александра Овечкина.

— Как вы провели день, когда Александр повторил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

— Во-первых, я с удовольствием посмотрел матч против «Чикаго», получил очень много положительных эмоций. Поймал себя на мысли, что если бы я был там, то Саня сделал бы хет-трик и уже превзошел бы достижение Уэйна. Для него близкие люди — самое важное. Во-вторых, мы пообщались с Сашей. Поговорили, сказали друг другу теплые слова. Я очень за него рад, это мой близкий человек. У нас есть общий чат. И вот когда он забивает в этом сезоне, то там начинается нечто, но это уже личное. Не могу раскрывать детали.

— До конца регулярки остается шесть матчей. Побьет рекорд в этом сезоне или оставит на следующий?

— Уверен, что побьет — на сто процентов. Весь мир ждет этого момента. Известные люди пишут ему сообщения со всего мира. Все понимают, что это за достижение. Никто и представить себе не мог, что кто-то сможет приблизиться к рекорду Гретцки. Просто посмотрите, сколько человек в НХЛ забили 600+ шайб. Это единицы. Саша приблизился к отметке 900. О чем тут можно говорить? Кстати, интересно, что у Гретцки дед был русским. Видите, только русские способны на такие сверхдостижения в хоккее.

5 апреля 39-летний Овечкин сделал дубль в матче с «Чикаго» (5:3), забив 893-й и 894-й голы за карьеру. Он повторил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки (894) по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

Следим за подвигами Ови все вместе — на сайте, посвященном его Великой Погоне

Виталий Фридзон и&nbsp;Александр Овечкин.«Овечкину сейчас очень не хватает отца, но это жизнь». Интервью друга Александра баскетболиста Виталия Фридзона

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

2VfnxvogoAg
27
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Виталий Фридзон
Читайте также
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
В Екатеринбурге отец фигуристки избил судью
Определились все полуфиналисты Кубка Гагарина-2025
Популярное видео
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Провал СКА, уволят ли Воробьева, вылет «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета Овечкин побил великий рекорд Гретцки по голам в НХЛ!
В Госдуме назвали условие, при котором московский сквер может быть назван в честь Овечкина
Рожков: «Наших паралимпийцев очень вдохновил рекорд Овечкина»
Овечкин может принять участие в матчах медиахоккея в России
Так здорово Овечкин не начинал плей-офф никогда. Продолжает смещать с пьедестала великих рекордсменов
В Госдуме РФ назвали условие, при котором сборная России по хоккею выступит под флагом и с гимном на Играх-2026
Представитель Овечкина — о возможном допуске сборной России на Игры-2026: «У Саши есть мечта об олимпийском золоте»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя