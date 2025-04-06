Фридзон — о рекорде Овечкина: «Только русские способны на такие сверхдостижения»

Призер Олимпийских игр, чемпион Евролиги Виталий Фридзон в интервью «СЭ» подчеркнул уникальность достижения своего близкого друга Александра Овечкина.

— Как вы провели день, когда Александр повторил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

— Во-первых, я с удовольствием посмотрел матч против «Чикаго», получил очень много положительных эмоций. Поймал себя на мысли, что если бы я был там, то Саня сделал бы хет-трик и уже превзошел бы достижение Уэйна. Для него близкие люди — самое важное. Во-вторых, мы пообщались с Сашей. Поговорили, сказали друг другу теплые слова. Я очень за него рад, это мой близкий человек. У нас есть общий чат. И вот когда он забивает в этом сезоне, то там начинается нечто, но это уже личное. Не могу раскрывать детали.

— До конца регулярки остается шесть матчей. Побьет рекорд в этом сезоне или оставит на следующий?

— Уверен, что побьет — на сто процентов. Весь мир ждет этого момента. Известные люди пишут ему сообщения со всего мира. Все понимают, что это за достижение. Никто и представить себе не мог, что кто-то сможет приблизиться к рекорду Гретцки. Просто посмотрите, сколько человек в НХЛ забили 600+ шайб. Это единицы. Саша приблизился к отметке 900. О чем тут можно говорить? Кстати, интересно, что у Гретцки дед был русским. Видите, только русские способны на такие сверхдостижения в хоккее.

5 апреля 39-летний Овечкин сделал дубль в матче с «Чикаго» (5:3), забив 893-й и 894-й голы за карьеру. Он повторил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки (894) по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

Следим за подвигами Ови все вместе — на сайте, посвященном его Великой Погоне