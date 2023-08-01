Включайся в «Великую погоню» и раздели гонку за рекордом в компании с Александром Овечкиным

Москва — 1 августа. Компания ФОНБЕТ объявила о запуске проекта «Великая погоня», посвященного одному из самых прославленных хоккеистов в истории и своему амбассадору Александру Овечкину. Каждый желающий получит шанс посетить закрытое мероприятие 11 августа в Москве, задать ему свои вопросы и выиграть подарки.

Этой весной Александр завершил свой 18-й сезон в НХЛ, забросив 42 шайбы. Теперь на его бомбардирском счету 822 гола, что лишь на 72 меньше абсолютного рекорда НХЛ, установленного в 1999 году великим канадским хоккеистом Уэйном Гретцки.

«Великая погоня» стартует вместе с началом нового сезона Национальной хоккейной лиги. Следить за проектом ФОНБЕТ, участвовать в розыгрышах и специальных мероприятиях можно на сайте.

Александр Овечкин: «Для меня «Великая погоня» — не просто гонка за рекордом, но и важный этап в жизни. Я всегда вдохновлялся великими спортсменами, чтобы выложиться по максимуму в каждой игре и двигаться только вперед. Мне очень приятно, что компания ФОНБЕТ теперь вдохновилась моей историей и мечтой и вместе с болельщиками поддерживает меня в данном проекте. Нет ничего более важного и мотивирующего для спортсмена, чем уверенность, что, несмотря на огромное расстояние, тебя любят дома. И я счастлив, что смогу пройти этот путь и осуществить мечту вместе с теми, кто верит в меня!»

Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте проекта «Великая погоня».

Количество мест ограничено.