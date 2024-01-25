Владелец баскетбольной «Юты» подал официальный запрос на создание команды в НХЛ

Компания Smith Entertainment Group, владеющая баскетбольной командой «Юта Джаз», подала официальный запрос на создание команды НХЛ в Солт-Лейк-Сити.

В заявлении организация обратилась к руководству НХЛ с просьбой начать формальный процесс расширения лиги.

«Мы видим, что в ближайшем будущем НХЛ будет процветать в штате Юта. Мы на 100 процентов сосредоточены на том, чтобы это случилось как можно скорее», — заявил председатель Smith Entertainment Group Райан Смит.

В компании отметили, что арена Delta Center, на которой выступает баскетбольная «Юта», готова принимать хоккейные матчи на уровне НХЛ.

Лига положительно отреагировала на запрос Smith Entertainment Group.

«НХЛ высоко ценит интерес компании к тому, чтобы привезти хоккей в Юту. В ходе бесед в последние два года мы были впечатлены приверженностью Райана и Эшли Смит своему сообществу, а также их страстью и видением Юты не только как хоккейного рынка, но и места для спорта и развлечений. Юта — многообещающий рынок, мы с нетерпением ждем продолжения обсуждения вопроса», — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой НХЛ.

В данный момент в НХЛ выступают 32 команды. В последний раз лига приняла новый клуб в сезоне-2021/22 — тогда в турнире дебютировал «Сиэтл».