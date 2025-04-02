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2 апреля, 06:55

Владелец бостонского бара подтвердил, что Овечкин отдыхал у него перед матчем

Игнат Заздравин
Корреспондент
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото Getty Images
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Владелец бостонского бара «Circle Tavern» Джордж ответил на вопрос о походе в его заведение нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Вашингтон» 2 апреля на выезде переиграл «Бостон» (4:3). Овечкин отметился голом и результативной передачей. Перед игрой 39-летнего россиянина вместе с партнерами по команде заметили в одном из бостонских баров.

Владелец бара подтвердил, что его посетил Овечкин. По его словам, хоккеист находился в заведении около часа и пил пиво.

«Александр оказался не только потрясающим хоккеистом, но еще и очень вежливым человеком. Он сфотографировался со всеми желающими, Ови — настоящий джентльмен. Буду очень рад снова видеть его у себя в заведении в будущем», — цитирует Джорджа Sport24.

На счету Овечкина теперь 891 гол за карьеру в регулярных чемпионатах. 39-летнему россиянину осталось забросить 3 шайбы до повторения снайперского рекорда НХЛ Уэйна Гретцки (894 гола).

Следим за подвигами Ови все вместе — на сайте, посвященном его Великой Погоне

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Источник: Sport24
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Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
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