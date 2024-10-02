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Сегодня, 11:25

Владелец «Миннесоты» назвал Капризова центром построения новой команды

Артем Бухаев
Корреспондент
Кирилл Капризов.
Фото Global Look Press
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Владелец «Миннесоты Уайлд» Крейг Лейпольд заявил, что российский нападающий Кирилл Капризов станет центром построения новой команды.

«Наша главная цель — продлить контракт с Капризовым. Ждем следующего 1 июля, как Рождества. Мы понимаем, что он хочет побеждать, и нам нужно постараться доказать ему, что мы хотим того же. Мы привыкли добиваться успеха и хотим вернуть времена побед. «Миннесота» должна постоянно быть в плей-офф, и путь к этому начнется с Кирилла. Он должен стать источником нашего будущего успеха.

Хочу подчеркнуть, что никто не предложит ему больше денег, чем мы. Все, что нам нужно — это убедить Капризова, что мы искренне хотим добиться успеха вместе с ним», — цитирует Лейпольда The Athletic.

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года, он был выбран клубом на драфте-2015. Контракт 27-летнего форварда с «дикарями» рассчитан до 2026 года.

 
Кирилл Капризов. Капризов разрывает соперников в предсезонных матчах. Но так ли будет в чемпионате?

 

Источник: The Athletic
Кирилл Капризов
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд

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