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Сегодня, 00:13

Владелец «Миннесоты»: «Статистика Капризова требует, чтобы ему платили как элитному игроку»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
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Владелец «Миннесоты» Крейг Леопольд заявил о желании продлить контракт с российским нападающим команды Кириллом Капризовым.

«Кирилл — большая часть нашего будущего, но только если он останется с нами. Я совру, если скажу, что мы не думаем о продлении контракта с ним. Кирилл — особенный хоккеист, мы хотим, чтобы он верил, что мы поможем и сделаем нашу команду претендентом на Кубок Стэнли.
У нас с Капризовым прекрасные отношения. Думаю, ему нравится в «Миннесоте». Он учит английский, он — отличный парень. Нам нужно убедиться, что когда его контракт будет истекать, он подпишет с нами новое долгосрочное соглашение. Статистика Капризова требует, чтобы ему платили зарплату как элитному игроку, и мы будем к этому готовы», — приводит The Athletic слова Леопольда.

Кирилл Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В сезоне-2022/23 форвард набрал 75 (40+35) очков в 67 матчах регулярного чемпионата НХЛ и забросил одну шайбу в 6 играх плей-офф.

Нынешний контракт 26-летнего россиянина с клубом действует до конца сезона-2025/26. По данному соглашению Капризов зарабатывает в среднем 9 миллионов долларов за год.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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