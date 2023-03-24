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Сегодня, 17:50

Владелец «Вашингтона» Леонсис поздравил Овечкина с выходом на второе место в истории НХЛ по голам

Виктория Кравченко
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис поздравил российского нападающего Александра Овечкина с выходом на второе место в истории НХЛ по количеству голов.

«Я люблю тебя, Алекс. Не останавливайся, продолжай в том же духе!» — цитирует Леонсиса пресс-служба столичного клуба.

37-летний россиянин достиг отметки в 821 заброшенную шайбу в североамериканской лиге. По этому показателю он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Лидирует канадец Уэйн Гретцки — 894 гола.

Игра с «Коламбусом» прошла в ночь с 21 на 22 марта. В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 67 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 41 шайбу и отдал 30 результативных передач.

Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
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