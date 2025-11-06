Владелец «Вашингтона» Леонсис — об Овечкине: «Талант поколения, преданный лидер и сердце хоккея»

Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис прокомментировал достижение российского нападающего команды Александра Овечкина, который забил 900-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ.

«900 голов. Только для Александра Овечкина этот рубеж казался неизбежным. Талант поколения, преданный лидер и сердце хоккея в Вашингтоне. Поздравляю, Ови. Какой невероятный момент для нашей команды и болельщиков по всему миру», — написал Леонсис в соцсети.

Овечкин забил 900-й гол в матче с «Сент-Луисом» (6:1). 40-летний россиянин стал рекордсменом лиги по голам в регулярных чемпионатах. Теперь у него 900 заброшенных шайб в 1504 матчах.