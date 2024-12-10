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Сегодня, 18:47

Владелец «Вашингтона» ожидает возвращения Овечкина к игре через две-три недели

Камила Абдурахманова
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Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис сообщил, что возвращение российского нападающего Александра Овечкина к играм ожидается через две-три недели.

«У него, вероятно, еще есть две или три недели. Я не хочу, чтобы он торопился. У нас действительно хорошая команда, и Александр может побить рекорд в этом году», — сказал Леонсис пресс-службе НХЛ.

39-летний россиянин 19 ноября получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2) в результате столкновения с нападающим Джеком Макбейном. Овечкин выбыл на срок от 4 до 6 недель из-за перелома левой малоберцовой кости. 4 декабря он провел тренировку в полной хоккейной амуниции.

За 18 матчей в текущем сезоне Овечкин набрал 25 (15+10) очков. В общей сложности 39-летний форвард забил 868 голов за 1444 встречи в НХЛ и сократил свое отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 26 шайб.

Источник: НХЛ
Александр Овечкин
НХЛ
Тед Леонсис
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