Владелец «Вашингтона» рассказал о переживании, связанном с Овечкиным

Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис рассказал о переживании, связанном с российским форвардом команды Александром Овечкиным.

«Когда мы выиграли в 2018 году, я не испытал адреналинового кайфа от огромной радости. Это было скорее облегчение. Я боялся, что Овечкинстанет величайшим игроком, никогда не выигрывавшим Кубок Стэнли. Когда мы победили, и даже когда я был на льду и держал кубок в руках, я чувствовал: «Фух! Мы сделали это». Жаль, что я не мог сильнее порадоваться», — цитирует владельца «Вашингтона».

В сезоне-2017/18 «Кэпиталс» стали обладателями Кубка Стэнли, победив в финальной серии «Вегас» со счетом 4-1.