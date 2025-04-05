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5 апреля, 18:25

Леонсис о повторении Овечкиным рекорда Гретцки: «Осталась еще одна цель — единолично быть на вершине»

Алина Савинова
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис отреагировал на то, что форвард команды Александр Овечкин повторил снайперский рекорд НХЛ канадца Уэйна Гретцки.

5 апреля 39-летний россиянин сделал дубль в матче с «Чикаго» (5:3), забив 893-й и 894-й голы за карьеру, и сравнялся с Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Преданный, стабильный, надежный и пример настоящего мастерства... Алекс достиг рекорда, к которому мало кто считал возможным приблизиться. Следующая остановка — 895 голов!» — написал Леонсис в своих соцсетях.

Он также отметил, что Овечкин заслужил единолично возглавить список лучших снайперов в истории НХЛ.

«Какой вечер! Уэйн и Алекс слились в одно целое. Поговорим о постановке целей и ожиданиях. Такой класс, достоинство и история прямо здесь. Осталась еще одна цель — единолично быть на вершине», — добавил владелец «Кэпиталз».

Овечкин может побить рекорд Гретцки уже в следующем матче. В воскресенье, 6 апреля, «Вашингтон» сыграет на выезде против «Айлендерс». Начало игры — в 19.30 мск.

Следим за подвигами Ови все вместе — на сайте, посвященном его Великой Погоне

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Александр Овечкин
Уэйн Гретцки
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Тед Леонсис
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