Владелец «Вашингтона» заявил, что Овечкин еще не принял решение о будущем

Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис ответил на вопрос о будущем нападающего «Кэпиталз» Александра Овечкина.

В марте Овечкин в интервью «СЭ» заявил, что может не продлить контракт с «Вашингтоном» и закончить карьеру в московском «Динамо».

«Алекс играл за нас 20 лет. Он продолжит играть в следующем году, и мы должны проявить креативность в моменте, когда он решит, что больше не хочет играть, а он, очевидно, еще не принял такого решения.

Не вижу причин, по которым наши взаимоотношения когда-либо закончиться. Когда он перестанет быть игроком, мы найдем способы сделать его частью организации. Мы сможем сделать много интересного, потому что культура, которую мы создали, начинается с Алекса. Это вселяет в меня оптимизм и надежду на будущее», — приводит слова Леонсиса пресс-служба НХЛ.

6 апреля Овечкин забил гол в матче против «Айлендерс» (1:4). Эта шайба стала для него 895-й в регулярных чемпионатах НХЛ. 39-летний россиянин опередил Уэйна Гретцки (894) и установил новый снайперский рекорд лиги.