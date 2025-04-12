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12 апреля, 08:53

Владелец «Вашингтона» заявил, что Овечкин еще не принял решение о будущем

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис ответил на вопрос о будущем нападающего «Кэпиталз» Александра Овечкина.

В марте Овечкин в интервью «СЭ» заявил, что может не продлить контракт с «Вашингтоном» и закончить карьеру в московском «Динамо».

Александр Овечкин.«Думаю, не продлю контракт с «Вашингтоном» и через год вернусь в «Динамо». Эксклюзив с Овечкиным — о погоне за Гретцки и будущем

«Алекс играл за нас 20 лет. Он продолжит играть в следующем году, и мы должны проявить креативность в моменте, когда он решит, что больше не хочет играть, а он, очевидно, еще не принял такого решения.

Не вижу причин, по которым наши взаимоотношения когда-либо закончиться. Когда он перестанет быть игроком, мы найдем способы сделать его частью организации. Мы сможем сделать много интересного, потому что культура, которую мы создали, начинается с Алекса. Это вселяет в меня оптимизм и надежду на будущее», — приводит слова Леонсиса пресс-служба НХЛ.

6 апреля Овечкин забил гол в матче против «Айлендерс» (1:4). Эта шайба стала для него 895-й в регулярных чемпионатах НХЛ. 39-летний россиянин опередил Уэйна Гретцки (894) и установил новый снайперский рекорд лиги.

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Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Тед Леонсис
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