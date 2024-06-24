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Сегодня, 18:51

Крикунов: «Бобровский на сегодня, наверное, лучший российский вратарь»

Руслан Минаев
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мнением о вратаре «Флориды» Сергее Бобровском и финальной серии Кубка Стэнли.

— Бобровский — главный претендент на «Конн Смайт Трофи»?

— Посмотрим, кто выиграет финал, — цитирует Крикунова Metaratings.ru. — Но до того, как «Эдмонтон» вытащил серию, Бобровский был основным претендентом на «Конн Смайт». Но сейчас это неважно. Сейчас «Флориде» важно выиграть Кубок Стэнли, команда всего в одном шаге от трофея. Думаю, «Флорида» должна выиграть трофей в этот раз.

— На сегодняшний день Бобровский — лучший российский вратарь?

— Наверное. Он же играет в финале НХЛ. А может, лучший — Набоков из «Металлурга». Все равно Бобровский, наверное, лучший, раз он до сих пор в игре.

Седьмая игра финала плей-офф розыгрыша Кубка Стэнли «Флорида» — «Эдмонтон» состоится во вторник, 25 июня. Матч пройдет во Флориде и начнется в 03.00 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
Владимир Крикунов
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