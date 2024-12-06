Сегодня, 03:15
Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов отметил, что ему не интересен Турнир четырех наций.
«Вообще неинтересен этот турнир. Думаю, зря они это делают. Могли собрать хорошую сборную из россиян, выступающих в НХЛ. Но, видимо, побоялись канадцы, что наша команда выиграет. НХЛ вроде держалась в стороне от политики, но тоже сломалась. Вижу только одну причину — боятся победы России. Сверху, судя по всему, надавили. Сказали: не вздумайте, а то опять Россия выиграет», — цитирует «ВсеПроСпорт» Крикунова.
Турнир четырех наций-2025 пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне. В турнире примут участие команды Финляндии, Швеции, Канады и США из игроков НХЛ. Каждая команда проведет три игры в традиционном формате кругового турнира.