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Сегодня, 03:15

Крикунов — об отсутствии сборной России на Турнире четырех наций: «Вижу только одну причину — боятся победы России»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов отметил, что ему не интересен Турнир четырех наций.

«Вообще неинтересен этот турнир. Думаю, зря они это делают. Могли собрать хорошую сборную из россиян, выступающих в НХЛ. Но, видимо, побоялись канадцы, что наша команда выиграет. НХЛ вроде держалась в стороне от политики, но тоже сломалась. Вижу только одну причину — боятся победы России. Сверху, судя по всему, надавили. Сказали: не вздумайте, а то опять Россия выиграет», — цитирует «ВсеПроСпорт» Крикунова.

Турнир четырех наций-2025 пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне. В турнире примут участие команды Финляндии, Швеции, Канады и США из игроков НХЛ. Каждая команда проведет три игры в традиционном формате кругового турнира.

Источник: «ВсеПроСпорт»
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Футбол
Сборная России по хоккею
Владимир Крикунов
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