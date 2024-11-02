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Сегодня, 17:21

Крикунов: «Капризов может стать лучшим бомбардиром сезона в НХЛ»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов оценил результативность Кирилла Капризова, нападающего клуба НХЛ «Миннесота».

«Возможно, и готовился хорошо. Он же умеет играть, талантливый парень. Мне даже не удивительно. Может ли Кирилл стать лучшим по итогам сезона? Ну а почему нет? Может. Он возмужал и спокойно может стать лучшим, и в НХЛ поиграл, и все уже знает, естественно, так проще», — приводит слова Крикунова Metaratings.ru.

По итогам октября Капризов был признан третьей звездой месяца в НХЛ. 2 ноября российский нападающий оформил дубль и записал на свой счет результативную передачу в матче против «Тампы-Бэй» и возглавил гонку лучших бомбардиров НХЛ, набрав 21 (7+14) очко в 10 матчах сезона.

Источник: Metaratings.ru
Кирилл Капризов
ХК Миннесота Уайлд
Владимир Крикунов

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