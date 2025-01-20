Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 16:26

Крикунов после слов президента США про Овечкина: «Может быть, для спорта России что-то и изменится с приходом Трампа»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал слова избранного президента США Дональда Трампа, который назвал российского капитана «Вашингтона» Александра Овечкина великим игроком.

«Овечкин великий на самом деле. Все об этом знают. Разве кто-то против этого? Трамп знает Овечкина, они встречались, когда «Вашингтон» выиграл Кубок Стэнли. У нас вся страна болеет за Сашу, чтобы он побил рекорд Гретцки. Если Трамп что-то сказал, может под этим быть много чего, но может и не быть ничего. Может быть, для спорта России что-то и изменится с приходом Трампа, но для политики... Может, будет полегче, но не думаю, что они нас отпустят», — цитирует Крикунова Legalbet.

39-летний Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. За свою карьеру в лиге он забил 874 гола. Ему нужно забросить еще 21 шайбу, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки.

Источник: Legalbet
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Владимир Крикунов
Дональд Трамп
Читайте также
Тренер «МЮ» Аморим назвал свою команду худшей в истории клуба
США в ожидании первого дня Трампа у власти. Что пишут СМИ
Зарезавший женщину в Москве спрятал ее тело в «Запорожце» Гоши Куценко
Махачев после рекордной защиты титула заявил, что не уйдет без второго пояса
«Зенит» скоро объявит о сделке на 40 млн, «Динамо» нашло топовых россиян вместо Бителло. Трансферные слухи РПЛ
В Москве осудили супругов на 3,5 и 4,5 года колонии за доведение подростка до суицида
Популярное видео
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
«Когда Гретцки установил рекорд по голам, не думал, что его кто-то побьет». Интервью легенды Скотти Боумэна
Губерниев: «Гордимся, что у Овечкина есть такой большой поклонник, как Трамп»
Сушинский считает слова Трампа об Овечкине пиар-ходом
Свищев — о словах Трампа про Овечкина: «Это может быть реверансом в сторону России в преддверии встречи с нашим лидером»
Песков прокомментировал слова Трампа о величии Овечкина
Свищев: «Трамп понимает, что Овечкин — национальный герой Вашингтона, поэтому и отметил его»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя