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Сегодня, 14:30

Крикунов: — о безголевой серии Овечкина: «Александру нужно забросить одну шайбу, и все станет на места»

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Бывший главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов высказался о безголевой серии нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Такое бывает. Ему надо настроиться и бороться за этот гол. Надо один гол забить, и все станет на места», — приводит слова Крикунова ТАСС.

Овечкин впервые в карьере не забил в 11 матчах НХЛ подряд. Последнюю шайбу российский игрок забросил 19 ноября в игре с «Коламбусом».

В сезоне-2023/24 капитан «Кэпиталз» сыграл 26 матчей, в которых набрал (5+11) 16 очков.

Источник: ТАСС
Александр Овечкин
Владимир Крикунов
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