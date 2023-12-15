Крикунов: — о безголевой серии Овечкина: «Александру нужно забросить одну шайбу, и все станет на места»

Бывший главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов высказался о безголевой серии нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Такое бывает. Ему надо настроиться и бороться за этот гол. Надо один гол забить, и все станет на места», — приводит слова Крикунова ТАСС.

Овечкин впервые в карьере не забил в 11 матчах НХЛ подряд. Последнюю шайбу российский игрок забросил 19 ноября в игре с «Коламбусом».

В сезоне-2023/24 капитан «Кэпиталз» сыграл 26 матчей, в которых набрал (5+11) 16 очков.