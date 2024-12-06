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Крикунов — о Турнире четырех наций: «Россию не пустили по одной причине — боятся ее победы»

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Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов заявил, что Россию не пустили на Турнир четырех наций из-за боязни ее победы.

«Вообще неинтересен этот турнир. Думаю, зря они это делают. Могли собрать хорошую сборную из россиян, выступающих в НХЛ. Но, видимо, побоялись канадцы, что наша команда выиграет. НХЛ вроде держалась в стороне от политики, но тоже сломалась. Вижу только одну причину — боятся победы России. Сверху, судя по всему, надавили. Сказали: не вздумайте, а то опять Россия выиграет», — сказал Крикунов «ВсеПроСпорт».

Турнир четырех наций с участием США, Канады, Финляндии и Швеции пройдет с 12 по 20 февраля 2025 года в Монреале и Бостоне.

Источник: «ВсеПроСпорт»
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Владимир Крикунов
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