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Сегодня, 16:10

Отец Малкина — о невыходе «Питтсбурга» в плей-офф: «Ветераны хорошо сыграли, проблема с вратарями»

Отец Малкина назвал главную причину невыхода «Питтсбурга» в плей-офф НХЛ
Ана Горшкова
Корреспондент
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Владимир Малкин, отец нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, назвал главную причину невыхода команды в плей-офф НХЛ.

«Считаю, что Женя хорошо сыграл, нормально для своего возраста набрал очков и даже повторил достижение первого сезона, — цитирует Владимира ТАСС. — Так что ветераны сыграли нормально, проблема с игрой вратарей — кое-как забиваем и тут же отдаем преимущество».

Отец игрока назвал подавленным настроение Малкина после завершения регулярного чемпионата.

«Конечно, он подавлен, когда не попадаешь в плей-офф — настроение всегда очень плохое. Нужно было выигрывать у «Чикаго», и он говорил, что мы не имели права проигрывать. Шанс им «Вашингтон» дал, и они не смогли им воспользоваться. С другой стороны, я был не удивлен, что в клубе сняли людей, которые не выполнили задачу: генменеджера, его заместителя и президента по хоккейным операциям», — сказал Владимир.

36-летний россиянин завершил регулярный чемпионат НХЛ с 83 (27+56) очками в 82 играх. «Питтсбург» не вышел в плей-офф НХЛ впервые с 2006 года.

Источник: ТАСС
Евгений Малкин
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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