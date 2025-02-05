Плющев: «Не думаю, что публичная похвала Трампа может как-то повлиять на ситуацию с российским хоккеем»

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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал слова президента США Дональда Трампа в адрес российского вратаря «Флориды» Сергея Бобровского.
«Он это делает для самопиара. Мы знаем, какой Трамп эпатажный человек, как он любит находиться в центре внимания, чтобы им восхищались. Не думаю, что публичная похвала Овечкину или Бобровскому может как-то повлиять на ситуацию с российским хоккеем в целом. Для этого надо дать отмашку из того кабинета, в котором сидит Трамп. А так это просто восхищение, пиар-ход», — цитирует «ВсеПроСпорт» Плющева.