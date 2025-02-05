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Сегодня, 04:51

Плющев: «Не думаю, что публичная похвала Трампа может как-то повлиять на ситуацию с российским хоккеем»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал слова президента США Дональда Трампа в адрес российского вратаря «Флориды» Сергея Бобровского.

«Он это делает для самопиара. Мы знаем, какой Трамп эпатажный человек, как он любит находиться в центре внимания, чтобы им восхищались. Не думаю, что публичная похвала Овечкину или Бобровскому может как-то повлиять на ситуацию с российским хоккеем в целом. Для этого надо дать отмашку из того кабинета, в котором сидит Трамп. А так это просто восхищение, пиар-ход», — цитирует «ВсеПроСпорт» Плющева.

Трамп на встрече с игроками и тренерами «Флориды» в Белом доме заявил, что Сергей Бобровский должен стать членом Зала хоккейной славы.
Сергей Бобровский и&nbsp;Дональд Трамп. Трамп продолжает хвалить русских хоккеистов. Президент США завалил комплиментами Бобровского
Источник: «ВсеПроСпорт»
Сергей Бобровский
Хоккей
ХК Флорида Пантерз
Владимир Плющев
Дональд Трамп
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