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Сегодня, 11:55

Плющев — о форме Панарина: «Его игра на площадке — это показатель крайне высокого уровня»

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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с «СЭ» оценил нынешнюю форму нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.

«Сама статистика Панарина говорит о том, что он в отличном состоянии — как в физическом, так и в психологическом и моральном. Это и позволяет ему выглядеть достаточно интересно на площадке в этом сезоне. Комплименты его форме? Ну, он же не девочка, чтобы добавлять ему комплиментов. Он делает свою работу, и очень хорошо. Его статистика и игра на площадке — это показатель крайне высокого уровня», — сказал Плющев «СЭ».

После победы над «Монреаль Канадиенс» (7:2), где нападающий отметился результативной передачей, на счету Панарина 13 (6+7) очков в 6 стартовых матчах сезона. Форвард установил рекорд «Рейнджерс» по количеству очков в 6 стартовых матчах.

В следующем матче «Рейнджерс» 25 октября сыграют дома с «Флоридой», «Монреаль» 27 октября дома встретится с «Тампой».

Денис Сафронов

Артемий Панарин
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Владимир Плющев

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