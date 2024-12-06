Плющев — об ассистентском хет-трике Мичкова: «Парень утверждается в НХЛ»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в комментарии для «СЭ» оценил достижение нападающего «Филадельфии» Матвея Мичкова, оформившего хет-трик из ассистов в игре против «Флориды» (5:7).

«Парень утверждается в НХЛ, хочет добиться полного уважения как к игроку. Это похвальное стремление для молодого хоккеиста. Вопрос другой: помимо всего прочего надо понимать, в какой лиге он находится и с какими людьми он работает. Поэтому у него идет процесс становления, связанный со многими вещами — как с позитивными, так и с негативными. Но я думаю, что он справится со всеми этими делами», — сказал Плющев «СЭ».

Как сообщает пресс-служба НХЛ, 19-летний россиянин стал самым молодым игроком «Флайерз», кто отдал три голевых паса за один период.

Мичков впервые в карьере в североамериканской лиге оформил ассистентский хет-трик.

Всего в нынешнем сезоне российский форвард набрал 22 (9+13) очка в 24 матчах, сыгранных за «Филадельфию». Мичков дебютировал в НХЛ 12 октября этого года.

(Александр Абустин)