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Сегодня, 15:20

Плющев — об отсутствии Овечкина в топ-100 влиятельных людей в мире хоккея: «Все прекрасно понимают, кто есть кто и какое вложение сделал»

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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с «СЭ» прокомментировал ежегодный рейтинг самых влиятельных людей в мире хоккея, составленный журналом The Hockey News.

«Спрогнозировать, какие они рейтинги делают и кто этим занимается, очень сложно. Они руководствуются сугубо своими принципами, канонами, и говорить, насколько справедлив этот список, — бесполезное дело. То, что Саша — мастер, это безусловно, он уже приближается к рекорду Гретцки. А то, какие они делают прогнозы, — это их внутренняя кухня, которую сложно понять, точно так же как трудно понять, когда они выставляют игроков на драфты, под какими номерами, что на это влияет и так далее. Особенно расстраиваться не надо, так как все прекрасно понимают, кто есть кто и какое вложение сделал. К русским у них сейчас отношение определенное — субъективное, так что в этом ничего удивительного нет», — сказал Плющев «СЭ».

Александр Овечкин, Уэйн Гретцки, Игорь Шестеркин. Топ-100 людей хоккея 2025 года по версии The Hockey News: в смысле без Овечкина, но с аналитиком Гретцки?!

В первую тройку рейтинга The Hockey News вошли комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, исполнительный директор Профсоюза хоккеистов НХЛ (NHLPA) Марти Уолш и заместитель Беттмэна — Билл Дейли. Единственным россиянином в списке стал вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин (41-я строчка)

Вероника Ольшукова

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Александр Овечкин
Владимир Плющев
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