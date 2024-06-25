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Сегодня, 18:22

Плющев: «Не думаю, что Мичков может занять первое или второе место в звене в команде НХЛ, а третье и четвертое — ниже плинтуса»

Плющев отреагировал на переход Мичкова в «Филадельфию»
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал «СЭ» переход российского нападающего Матвея Мичкова из СКА в «Филадельфию».

«Он считает, что готов — пускай пробует. Я думаю, что на сегодняшний момент он немного поспешил. Пускай себе шишки набьет. Это его право. Матвей не относится к категории тех ребят, которые едут туда и на них ставятся большие ставки. Не думаю, что он может занять первое или второе место в звене в любой команде НХЛ, а третье и четвертое для него — ниже плинтуса. Может быть, ему придется пройти через фарм», — сказал Плющев «СЭ».

19-летний форвард перешел в СКА в 2020 году. Вместе с командой Мичков стал обладателем Кубка Харламова и лучшим снайпером в победном плей-офф МХЛ. Он является первым игроком 2004 года рождения, который сыграл в КХЛ.

В ноябре 2021 года дебютировал в сборной России и стал самым молодым хоккеистом в истории национальной команды.

Матвей Мичков
ХК СКА
ХК Филадельфия Флайерз
Владимир Плющев
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