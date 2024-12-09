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Сегодня, 06:46

Владимир Плющев высказался о новом контракте Шестеркина с «Рейнджерс»

Даниил Аршавский
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал подписание российским голкипером Игорем Шестеркиным рекордного контракта с клубом НХЛ «Рейнджерс».

7 декабря 28-летний вратарь подписал с нью-йоркским клубом соглашение, рассчитанное на 8 лет, по которому он заработает 92 миллиона долларов. Таким образом, Шестеркин стал самым высокооплачиваемым голкипером в истории НХЛ.

«Вы знаете, контракты все-таки иногда определяют другие вещи: политика клуба и всего остального. В НХЛ много классных вратарей, в том числе и наших, которые всегда на высоком уровне работают. На сегодняшний день я бы сказал, что Шесетеркин один из лучших вратарей в НХЛ в том числе из наших», — цитирует Плющева LiveResult.ru.

За 19 матчей в нынешнем сезоне НХЛ Шестеркин одержал 9 побед и провел 1 встречу «на ноль».

Источник: liveresult.ru
Игорь Шестеркин
Хоккей
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Владимир Плющев
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