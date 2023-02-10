Плющев о Гашеке: «Не надо уделять внимание далеко не адекватным людям»

Экс-главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев оценил антироссийские высказывания бывшего вратаря сборной Чехии и московского «Спартака» Доминика Гашека.

«Я вообще не думаю, что надо уделять внимание далеко не адекватным людям, которые стараются на себя прилепить все, что можно. У нас же были люди, которые себе на Красной площади что-то прибивали, еще что-то делали. Приближается весна, весной всегда начинается обострение. Зачем все время его цитировать? Я не знаю, кому он интересен и кому интересны его высказывания в России. Некоторым изданиям, может, больше нечего печатать? О нем уже все было сказано давно всеми — даже его соотечественниками. Обстановка обстановкой, но при чем тут это? Это же самопиар: он хочет привлечь к себе внимание, может быть, куда-то в политику влезть. Зачем мы-то его пиарим с его дебильными выражениями? Помимо того, что они дебильные, они еще и бескультурные. Есть же моменты этики: хочешь что-то высказать — ну выскажи в доступной для всех форме и без какой-то грязи. Он же переходит практически все рамки, а мы его цитируем: «Гашек, Гашек, Гашек...» Вообще, в свое время Анатолий Владимирович Тарасов сказал: «Нормальный человек в ворота не встанет». У некоторых это не отразилось на здоровье, а у Гашека, видимо, отразилось», — приводит слова Плющева «Газета.Ru».

Ранее Гашек раскритиковал НХЛ за вызов российских хоккеистов на Матч звезд-2023. Он также остался недоволен тем, что лига позволила сыну российского нападающего Александра Овечкина принять участие в этом мероприятии.