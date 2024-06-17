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Сегодня, 16:54

Тарасенко — о разгроме «Флориды» от «Эдмонтона»: «Это уже в прошлом»

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Нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко прокомментировал разгромное поражение своей команды от «Эдмонтона» (1:8) в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли-2024.

«Мы можем перевернуть страницу и сосредоточиться на следующей игре. Что бы ни произошло, это уже случилось. Теперь все в прошлом. Извлечем из этого урок и вернемся», — приводит слова Тарасенко пресс-служба НХЛ.

После четырех встреч противостояния «Флорида» ведет со счетом 3-1 в серии.

Пятый матч между командами состоится в ночь с 18 на 19 июня в Санрайзе (США) и начнется в 03.00 по московскому времени.

Владимир Тарасенко (хоккей)
Хоккей
Кубок Стэнли
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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