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Сегодня, 09:36

Тарасенко провел 118-й матч в Кубке Стэнли — это 11-й результат среди россиян

Руслан Минаев
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Нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко забросил шайбу в четвертом матче финала плей-офф НХЛ с «Эдмонтоном» (1:8).

Россиянин набрал 73-е (49+24) очко в 118 матчах Кубка Стэнли. Среди соотечественников он вышел на 11-е место по количеству игр в плей-офф НХЛ.

Тарасенко догнал в списке Вячеслава Козлова. 10-е место занимает Алексей Ковалев (123 матча). Рекорд принадлежит Сергею Федорову (183 игры).

Из действующих игроков в топ-10 входят Никита Кучеров (147 игр и 7-е место), Александр Овечкин (151 матч и 5-е место) и Евгений Малкин (177 матчей и 2-е место).

Владимир Тарасенко (хоккей)
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
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