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Сегодня, 09:15

Ткачев — о том, почему не уехал в НХЛ: «Дома я нужнее»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Владимир Ткачев.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев в интервью «СЭ» рассказал, почему решил подписать новый пятилетний контракт с клубом.


— Вы подписали новый контракт с «Авангардом» летом. Почему решили остаться в КХЛ — из-за больших денег здесь?

— Не сказал бы. У меня контракт остался тем же — просто часть зарплаты перевели из бонусов в оклад. Пошел навстречу клубу в этом переподписании. Решил, что дома я нужнее.

— Пятилетний контракт означает, что в НХЛ вы уже наверняка не поедете.

— Тот опыт, который у меня был в Северной Америке, пошел мне только на пользу. Это тоже было хорошее время.

Владимир Ткачев. «Доктор сказал: «95 процентов, что разрыв». Верил до конца в оставшиеся 5». Ткачев — о тяжелой травме и пятилетнем контракте с «Авангардом»

Владимир Ткачев (Авангард)
КХЛ
НХЛ
ХК Авангард
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