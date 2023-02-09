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Сегодня, 22:39

Владимира Тарасенко обменяли из «Сент-Луиса» в «Рейнджерс»

Ана Горшкова
Корреспондент
Владимир Тарасенко.
Фото USA Today Sports
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Нападающего Владимира Тарасенко обменяли из «Сент-Луиса» в «Рейнджерс».

Как сообщает пресс-служба клуба из Нью-Йорка, команда приобрела у «Блюз» Тарасенко и защитника Нико Микколу в обмен на условный выбор первого раунда в драфте НХЛ 2023 года, условный выбор четвертого раунда в драфте НХЛ 2024 года, форварда Самуэля Блэйза и защитника Хантера Скиннера.

31-летний Тарасенко выступал за «Блюз» с 2013 года. В текущем сезоне НХЛ россиянин сыграл в составе команды 38 матчей и набрал 29 (10+19) очков.

Финн Миккола в сезоне-2022/23 провел за «Сент-Луис» 50 матчей и набрал 3 (0+3) очка. Он играл за команду с 2019 года.

Источник: ХК «Рейнджерс»
Владимир Тарасенко (хоккей)
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Сент-Луис Блюз
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