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30 мая, 23:14

Гавриков — о вылете от «Эдмонтона»: «Макдэвид и Драйзайтль решили исход серии»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков прокомментировал поражение команды от «Эдмонтона» (1-4) во втором раунде Кубка Стэнли второй год подряд.

«Не реализовали свои моменты, не очень хорошо сработали бригады большинства и меньшинства. В плей-офф это очень важно. Не сказал бы, что «пять на пять» мы уступали сопернику, проблем особых не было, но вот спецбригады в какие-то моменты не справились со своей задачей. Макдэвид и Драйзайтль провели хорошую серию, и следующую тоже. Это элитные игроки, одни из лучших в мире, они ведут за собой команду, со своей задачей полностью справились — они решали исход встреч», — приводит слова Гаврикова Sport24.

«Эдмонтон» выиграл серию 1/4 финала западной конференции со счетом 4-1. В следующем раунде Кубка Стэнли канадский клуб победил «Ванкувер» (4-3). В финале западной конференции «Эдмонтон» играет с «Далласом» (2-2).

Источник: Sport24
Владислав Гавриков
Хоккей
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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