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Сегодня, 19:52

Каменев: «Надеюсь, у Федотова все получится в НХЛ»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий ЦСКА Владислав Каменев поделился мнением о перспективах бывшего одноклубника Ивана Федотова в НХЛ.

«Федотов — самый высокий вратарь в НХЛ. На этом заостряли внимание, как только он переехал в Америку. Конечно, когда Ваня приехал, то ему пришлось тяжеловато, так как команда очень часто проигрывала. В следующем сезоне будем за ним следить. Надеюсь, что у Федотова все получится!» — приводит слова Каменева Metaratings.ru.

Федотов перешел в «Филадельфию» 29 марта 2024 года. До этого он расторг контракт с ЦСКА по обоюдному согласию. Российский голкипер сыграл в минувшем сезоне НХЛ 3 матча, в которых отразил 81,1 процента бросков по своим воротам.

Источник: Metaratings.ru
Владислав Каменев
Иван Федотов
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
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