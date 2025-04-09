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9 апреля, 12:58

Подъяпольский — о рекордной шайбе Овечкина: «Сорокин — молодчик, помог»

Федор Носов
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Вратарь московского «Динамо» Владислав Подъяпольский поделился впечатлениями от рекордной шайбы форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

— Твой друг — Илья Сорокин стал героем, потому что пропустил от Овечкина. Что скажешь по этому поводу?

— Он — молодчик, помог. Только рад за него. Все ждали этого, поздравляем Александра Овечкина с этим.

— Хотел бы так войти в историю?

— Это неплохо. Почему бы и нет? Я думаю, что он не расстроился, а все только порадовались.

Подъяпольский играл с Сорокиным за «Кузнецких медведей» в Молодежной хоккейной лиге.

6 апреля в матче против «Айлендерс» (1:4) Овечкин забил 895-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин обошел Уэйна Гретцки (894) и установил новый рекорд для снайперов лиги.

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Александр Овечкин
Владислав Подъяпольский
Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
ХК Динамо (Москва)
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