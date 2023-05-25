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Сегодня, 13:12

Воробьев рассказал о работе в «Металлурге» с главным тренером «Флориды» Морисом

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев рассказал, чем ему заполнился главный тренер «Флориды» Пол Морис за время сотрудничества с магнитогорским клубом.

«Это один из тех тренеров, которые засыпают и просыпаются с хоккеем. При нем было очень много разборов деталей по видео. Для меня самого это был первый год работы после того, как я проработал в Ярославле с отцом. Мне было интересно увидеть североамериканский взгляд на хоккей, чему они учат. К примеру, тому, что постоянно должна быть клюшка на льду в зоне обороны. Дима Казионов, которому было тогда около 30 лет, сказал, что для него это вообще новость и этому его не учили», — приводит ТАСС слова Воробьева.

Ранее «Флорида» под руководством Мориса обыграла «Каролину» в финальной серии Восточной конференции (4-0). В финале Кубка Стэнли «Пантерз» встретится с победителем пары «Вегас» — «Даллас» (3-0).

Источник: https://tass.ru/sport/17839927
Илья Воробьев
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Флорида Пантерз
Пол Морис
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