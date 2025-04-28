Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 10:10

Воробьев считает, что Демидов неудачно попал со стартом адаптации в НХЛ на плей-офф

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев считает, что форварду «Монреаля» Ивану Демидову не повезло начать адаптацию к НХЛ с игр в Кубке Стэнли.

«Может, чисто ментально он пока не попал в эту мужскую мясорубку. Кто-то сразу входит туда, а у кого-то низкий процент привыкания и адаптации. Начинать адаптацию к НХЛ с плей-офф — не самое лучшее время, когда меньше пространства меньше и много силовых приемов», — сказал Воробьев ТАСС.

В четвертом матче серии плей-офф против «Вашингтона» Демидов набрал первые очки в плей-офф, отдав две передачи. «Вашингтон» победил со счетом 5:2 и повел в серии до четырех побед со счетом 3-1.

19-летний Демидов перешел в «Монреаль» из СКА в апреле.

Источник: ТАСС
Иван Демидов
Хоккей
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
Илья Воробьев
Читайте также
Путин поблагодарил бойцов КНДР за участие в разгроме ВСУ в Курской области
Овечкин оценил матч «Вашингтона» в Монреале с дракой на скамейке
Форвард «Вегаса» Барбашев впервые забил гол в овертайме Кубка Стэнли
В ДТП с экскурсионным автобусом во Владимирской области пострадали 35 человек
Алаудинов рассказал о состоянии здоровья участников операции «Поток»
«Краснодар» заработал право на поражение. Что происходит с чемпионской гонкой в РПЛ
Популярное видео
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Миннесота» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Монреаль» — «Вашингтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Сент-Луис» — «Виннипег»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Миннесота» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета Кубок Стэнли 2025: плей-офф НХЛ в Восточной и Западной конференциях
«Это мое время». Свечников и Кочетков: монополия на хет-трик в «Каролине» и экстренный выход вратаря
Самсонов считает, что победить «Вашингтон» невозможно, просто ограничив игру Овечкина
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча Кубка Стэнли
Хатсон стал шестым защитником-новичком в истории НХЛ с 5 передачами в дебютной серии Кубка Стэнли
Овечкин вылетел на скамейку запасных «Монреаля» после неудачного силового приема
Кубок Стэнли, результаты и видео голов 27-28 апреля: «Каролина» победила «Нью-Джерси», «Вашингтон» обыграл «Монреаль» и другие матчи
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя