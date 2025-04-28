Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:40

Воробьев считает, что Овечкин может играть на нынешнем уровне в НХЛ еще несколько лет

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев считает, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин может играть на нынешнем уровне в НХЛ еще несколько лет.

«У того же Гретцки в последний его сезон в карьере было только девять голов, а следующее поколение становится только быстрее и сильнее. Человечество с каждым поколением становится сильнее за счет скорости. Но Александр играет не только за счет скорости, но и других компонентов. Я думаю, ему этого хватит для того, чтобы играть на высоком уровне, и мы все желаем этого, чтобы он побил все рекорды, которые еще существуют, включая рекорд по общему количеству голов», — сказал Воробьев ТАСС.

На счету Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ и плей-офф 972 гола. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016). Ранее Овечкин побил рекорд Гретцки (894) по количеству голов в регулярных чемпионатах, забросив 897 шайб.

Источник: ТАСС
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
Илья Воробьев
Читайте также
Никишин еще не подписал контракт с «Каролиной»
В России началась трехдневная рабочая неделя
Форвард «Миннесоты» Капризов оформил второй дубль в плей-офф НХЛ-2025
В ДТП с экскурсионным автобусом во Владимирской области пострадали 35 человек
В РФ подготовили план по выявлению трудоспособных неработающих россиян
«Краснодар» заработал право на поражение. Что происходит с чемпионской гонкой в РПЛ
Популярное видео
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Миннесота» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Монреаль» — «Вашингтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Сент-Луис» — «Виннипег»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Миннесота» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя