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Сегодня, 09:15

Воронков получил травму в предсезонном матче с «Питтсбургом»

Алина Савинова
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Российский форвард «Коламбуса» Дмитрий Воронков получил повреждение в предсезонном матче НХЛ против «Питтсбурга», сообщила пресс-служба клуба.

Встреча команд прошла в пятницу, 4 октября, и завершилась победой «Пингвинз» со счетом 3:1. 24-летний Воронков провел на льду только 15 секунд.

«Дмитрий Воронков покинул игру в первом периоде с травмой верхней части тела и не вернулся на лед», — говорится в сообщении «Блю Джэкетс».

Воронков присоединился к «Коламбусу» в 2023 году. В минувшем сезоне он провел 75 матчей за команду, набрав 34 (18+16) очка.

На старте регулярного чемпионата НХЛ-2024/25 «Коламбус» 11 октября сыграет против «Миннесоты».

Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Питтсбург Пингвинз
Дмитрий Воронков

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