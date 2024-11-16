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Сегодня, 06:46

Воронков признан второй звездой матча «Коламбус» — «Питтсбург»

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Российский нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков забросил шайбу на 2-й минуте 3-го периода матча регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (6:2) и стал второй звездой встречи.

За 7 матчей в текущем сезоне 24-летнему россиянину удалось набрать 2 (2+0) очка.

Первой и второй звездами матча также стали игроки «Блю Джэкетс» — защитник Зак Веренски и нападающий Шон Монахан.

«Коламбус» с 14 очками расположился на 15-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции, а «Питтсбург» с 15 очками занимает 14-е место.

Зак Веренски
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Питтсбург Пингвинз
Дмитрий Воронков

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