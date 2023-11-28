Воронков сообщил, что остается в «Коламбусе»

Нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков сообщил, что остается в «Блю Джекетс».

Ранее генеральный менеджер клуба Ярмо Кекяляйнен рассказал, что россиянин скучает по родине.

«Конечно, большая разница, другой менталитет, все другое. Буду привыкать. Ребята меня поддерживают. Да, я остаюсь», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

28 ноября Воронков забил гол в ворота «Бостона» (5:2) в победном матче регулярного чемпионата НХЛ. После игры он был признан третьей звездой встречи.

В этом сезоне Воронков набрал 10 (4+6) очков в 17 играх.