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16 мая, 10:15

Восьмой сезон подряд россиянин станет обладателем Кубка Стэнли

Ана Горшкова
Корреспондент
Евгений Дадонов.
Фото USA Today Sports
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Восьмой сезон подряд российский хоккеист станет обладателем Кубка Стэнли.

В финале Западной конференции сыграют «Вегас» и «Даллас». В составе «Голден Найтс» выступает российский нападающий Иван Барбашев. «Старз» — форвард Евгений Дадонов

В финале Восточной конференции сыграют «Каролина» и «Флорида». У этих команд российские голкиперы: Сергей Бобровский («Пантерз») и Петр Кочетков («Харрикейнз»).

Таким образом, в каждой из четырех претендующих на победу в Кубке Стэнли команд есть как минимум один представитель России. Это означает, что восьмой сезон подряд кто-то из россиян станет обладателем гдавного трофея НХЛ.

В последний раз россияне оставались без трофея в сезоне-2014/15, когда победу одержал «Чикаго».

Ранее НХЛ опубликовала расписание полуфинальных серий Кубка Стэнли.

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Даллас Старз
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Флорида Пантерз
4
21
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