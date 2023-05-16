Восьмой сезон подряд россиянин станет обладателем Кубка Стэнли

16 мая, 10:15
Восьмой сезон подряд российский хоккеист станет обладателем Кубка Стэнли.
В финале Западной конференции сыграют «Вегас» и «Даллас». В составе «Голден Найтс» выступает российский нападающий Иван Барбашев. «Старз» — форвард Евгений Дадонов
В финале Восточной конференции сыграют «Каролина» и «Флорида». У этих команд российские голкиперы: Сергей Бобровский («Пантерз») и Петр Кочетков («Харрикейнз»).
Таким образом, в каждой из четырех претендующих на победу в Кубке Стэнли команд есть как минимум один представитель России. Это означает, что восьмой сезон подряд кто-то из россиян станет обладателем гдавного трофея НХЛ.
В последний раз россияне оставались без трофея в сезоне-2014/15, когда победу одержал «Чикаго».
Ранее НХЛ опубликовала расписание полуфинальных серий Кубка Стэнли.