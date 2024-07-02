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Сегодня, 01:09

Впервые в истории НХЛ за один день было потрачено более миллиарда долларов

Евгений Козинов
Корреспондент
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В понедельник, 1 июля, клубы НХЛ потратили более 1 миллиарда долларов на подписания. Как сообщает Sportsnet, в североамериканской лиге такая сумма за один день была потрачена впервые.

Напаюащий Стивен Стэмкос подписал четырехлетний контракт с «Нэшвиллом», российский заищтник Никита Задоров согласовал с «Бостоном» контракт на 30 миллионов долларов, а форвард «Монреаля» Юрай Слафковски подписал соглашение на 60,8 миллиона долларов.

Рынок свободных агентов НХЛ открылся 1 июля в 19.00 по московскому времени.

Владимир Тарасенко. Стэмкос — в «Нэшвилле», Задоров — в «Бостоне». Что ждет Тарасенко? Live открытия рынка свободных агентов НХЛ
НХЛ
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