Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 03:47

Впервые за 22 года три российских игрока были выбраны на драфте НХЛ в топ-12

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Клубы НХЛ сделали первые 12 выборов на драфте НХЛ 2023 года. В топ-12 попали три российских игрока.

«Филадельфия» под общим седьмым номером выбрала российского форварда Матвея Мичкова, а также двух россиян выбрала «Аризона» — Дмитрий Симашев (6-й пик) и Даниил Бут (12-й пик).

Впервые за 22 года в топ-12 драфта НХЛ попали три россиянина. Последний раз такое было в 2001 году, когда «Атланта» выбрала Илью Ковальчука (1-й пик), «Тампа» взяла Александа Свитова (3-й пик), а «Анахайм» — Станислава Чистова (5-й пик).

Церемония драфта НХЛ в этом году проходит в Нэшвилле.

Бедард&nbsp;&mdash; Мичков. Кто выберет Мичкова? Live драфта НХЛ
Хоккей
НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Филадельфия Флайерз
Матвей Мичков
0
Читайте также
Российские фигуристы не попали в список участников этапов Гран-при в сезоне-2023/24
Группа Тутберидзе на перепутье. Что ждет фигуристок в этом сезоне?
Пропавший в тайге в Амурской области мальчик рассказал о спасшей его собаке
В Санкт-Петербурге мужчина выстрелил в девушку и покончил жизнь самоубийством
Полиция Швеции разрешила акцию с сожжением Корана в Стокгольме в Курбан-байрам
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Аризона» выбрала российского форварда Бута на драфте НХЛ