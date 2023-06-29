Впервые за 22 года три российских игрока были выбраны на драфте НХЛ в топ-12

Клубы НХЛ сделали первые 12 выборов на драфте НХЛ 2023 года. В топ-12 попали три российских игрока.

«Филадельфия» под общим седьмым номером выбрала российского форварда Матвея Мичкова, а также двух россиян выбрала «Аризона» — Дмитрий Симашев (6-й пик) и Даниил Бут (12-й пик).

Впервые за 22 года в топ-12 драфта НХЛ попали три россиянина. Последний раз такое было в 2001 году, когда «Атланта» выбрала Илью Ковальчука (1-й пик), «Тампа» взяла Александа Свитова (3-й пик), а «Анахайм» — Станислава Чистова (5-й пик).

Церемония драфта НХЛ в этом году проходит в Нэшвилле.