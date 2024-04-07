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НХЛ

Сегодня, 12:25

Впервые за 31 год три игрока набрали 130+ очков за один сезон НХЛ

Алина Савинова
Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
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Трое нападающих достигли отметки в 130 набранных очков в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ.

Третьим в этом списке стал капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, который отметился двумя результативными передачами в матче против «Калгари» 7 апреля и набрал 130 (31+99) очков.

Ранее данной отметки достиг российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров, всего на его счету в текущем сезоне 136 (43+93) очков. Вторым в гонке бомбардиров лиги идет капитан «Колорадо» Натан Маккиннон, в активе которого 131 (48+83) очко.

Только в шести сезонах НХЛ за всю историю как минимум трое игроков добирались до 130 очков. Последний раз такое было в сезоне-1992/1993 — тогда сразу шесть хоккеистов набрали 130+ баллов.

Хоккей
НХЛ
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