Врач «Динамо» Конов считает, что Овечкин получил ушиб мягких тканей и берцовой кости

Старший врач московского «Динамо» по спортивной медицине Валерий Конов поделился мнением о травме нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Судя по видео, это ушиб мягких тканей и малой берцовой кости средней левой голени, и я боялся, что эта кость могла пострадать. Дайте мне его ногу, я бы за две минуты определил, что у него — без КТ и МРТ. Есть ролик, на котором видно, как он идет из раздевалки после травмы. Его походка дает надежду на то, что Александр в ближайшее время продолжит свою карьеру», — сообщил Конов ТАСС.

39-летний Овечкин в третьем периоде матча в Солт-Лейк-Сити столкнулся с нападающим «Юты» Джеком Макбэйном и не смог продолжить игру. Хоккеист покинул площадку из-за повреждения левой ноги.

В матче с «Ютой» Овечкин оформил дубль. В этом регулярном чемпионате у форварда — 15 голов, 10 передач и 25 очков в 18 матчах. Он возглавил список лучших снайперов сезона.