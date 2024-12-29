Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 17:04

Врач «Динамо» прокомментировал восстановление Овечкина от травмы

Даниил Аршавский
Telegram Дзен

Старший врач «Динамо» по спортивной медицине Валерий Конов высказался о восстановлении российского капитана «Вашингтона» Александра Овечкина после перелома малоберцовой кости.

39-летний россиянин вернулся на лед 29 декабря в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (5:2) и поразил пустые ворота соперника на 57-й минуте встречи. До этого Овечкин пропустил 16 игр, после получения травмы 19 ноября в матче с «Ютой» (6:2).

«Я предполагал, что через шесть недель он будет играть. Он восстановился согласно своей полученной травме — не быстрее, не медленнее. Реабилитацию грамотно провели, на коньки его поставили со второй недели. Его восстановление не форсировали», — цитирует Конова ТАСС.

За свою карьеру в НХЛ Овечкин забил 869 голов, до рекорда Уэйна Гретцки (894 гола) ему осталось забросить 25 шайб.

Источник: ТАСС
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Валерий Конов
Читайте также
Погибшие под Красноярском дети более 10 часов дышали токсичным веществом
Боксер Бамба умер спустя неделю после завоевания титула WBA Gold
Спасатели извлекли тела 176 погибших при крушении самолета в Южной Корее
Суд взыскал долги с Зобнина, Абаскаля унизили. Что происходит в «Спартаке» перед Новым годом
Названы самые скандальные разводы спортсменов в 2024 году
ВС РФ освободили населенный пункт Новотроицкое в ДНР
Сегодня
Вчера
Неделя