Врач «Динамо» прокомментировал восстановление Овечкина от травмы

Старший врач «Динамо» по спортивной медицине Валерий Конов высказался о восстановлении российского капитана «Вашингтона» Александра Овечкина после перелома малоберцовой кости.

39-летний россиянин вернулся на лед 29 декабря в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (5:2) и поразил пустые ворота соперника на 57-й минуте встречи. До этого Овечкин пропустил 16 игр, после получения травмы 19 ноября в матче с «Ютой» (6:2).

«Я предполагал, что через шесть недель он будет играть. Он восстановился согласно своей полученной травме — не быстрее, не медленнее. Реабилитацию грамотно провели, на коньки его поставили со второй недели. Его восстановление не форсировали», — цитирует Конова ТАСС.

За свою карьеру в НХЛ Овечкин забил 869 голов, до рекорда Уэйна Гретцки (894 гола) ему осталось забросить 25 шайб.