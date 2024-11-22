Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 19:11

Врач Карлицкий считает, что в этом сезоне Овечкину будет тяжело побить рекорд Гретцки

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Спортивный врач Никита Карлицкий прокомментировал травму капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

39-летний Овечкин 19 ноября получил перелом левой малоберцовой кости в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2) после столкновения с нападающим Джеком Макбейном. Россиянин выбыл на срок от 4 до 6 недель.

«Очевидно, что вопросы о «догонялках» с Гретцки зависят от здоровья Александра. Как мы видим, уровень мастерства позволяет ему быть в числе лучших в мире. Не сомневаюсь, что он залечит травму и вернется, будет дальше забивать. Пожалуй, в этом сезоне из-за травмы тяжело будет побить рекорд, но в следующем он точно это сделает. Хочу пожелать Саше крепкого здоровья и чтобы в будущем обходиться без травм», — цитирует Карлицкого Vseprosport.

В этом сезоне форвард набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. Всего на его счету в НХЛ 868 голов в 1444 играх лиги. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 26 шайб.

Источник: vseprosport.ru
Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Меркель указала на последствия отказа от российского газа для ФРГ
Команду Семака уравняли со «Спартаком». Что происходит в «Зените»
Россия послала сигнал Западу. Что пишут СМИ о запуске «Орешника»
Тренер Владимир Горинов вымогал деньги у борцов с нарушением слуха
Экс-менеджер Величкин рассказал, почему 10 лет не здоровался с тренером Разиным
Минобороны РФ сообщило об успешном поражении «Орешником» объекта ОПК в Днепре
Материалы сюжета Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Кузнецов — Овечкину: «Отдохнешь, свеженьким... ну если уж не в этом году, так на следующий точно побьешь»
Терещенко — о травме Овечкина: «Не думаю, что это станет помехой для него»
Канарейкин считает, что Овечкин точно наберет форму после травмы
Свищев: «В России и США расстроены, что Овечкин получил серьезную травму»
«Запретите хоккей в Юте». В Америке негодуют из-за перелома ноги у Овечкина
Фетисов пожелал Овечкину скорейшего выздоровления: «Саша, ждем возвращения!»
Сегодня
Вчера
Неделя