Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 22:08

Врачи советуют нападающему «Коламбуса» Ворачеку не торопиться с возвращением на лед после очередного сотрясения

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Коламбуса» Якуб Ворачек выбыл на неопределенный срок, сообщает пресс-служба клуба.

5 ноября форвард получил травму и с тех пор не возобновлял тренировки.

33-летний форвард получил очередное сотрясение, поэтому врачи настоятельно советуют нападающему «Коламбуса» не торопиться с возвращением на лед и взять достаточную паузу на восстановление.

В нынешнем регулярного чемпионате Ворачек провел 11 матчей, в которых набрал 6 (1+5) очков.

Его контракт с кэпхитом в 8,825 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2023/24.

Якуб Ворачек
ХК Коламбус Блю Джэкетс
0
Читайте также
«Почему я должен с этими так, а с теми — так». Как русский арбитр Карасев не преклонил колено
«Это будет лучший день в моей жизни». В Америке ждут рекорда Овечкина
В Белом доме заявили о неготовности Зеленского к переговорам с РФ
Захарова поиронизировала над сообщением об изгнании «Дождя» из Латвии
Южная Корея победила сборную Португалии и вышла в плей-офф ЧМ-2022
Как в России спасают животных
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Нападающий «Детройта» Бертуцци пропустит полтора месяца после операции

НХЛ, 3 декабря: «Рейнджерс» Панарина сыграют с «Оттавой», «Айлендерс» — «Нэшвилл»