Врачи советуют нападающему «Коламбуса» Ворачеку не торопиться с возвращением на лед после очередного сотрясения

Нападающий «Коламбуса» Якуб Ворачек выбыл на неопределенный срок, сообщает пресс-служба клуба.

5 ноября форвард получил травму и с тех пор не возобновлял тренировки.

33-летний форвард получил очередное сотрясение, поэтому врачи настоятельно советуют нападающему «Коламбуса» не торопиться с возвращением на лед и взять достаточную паузу на восстановление.

В нынешнем регулярного чемпионате Ворачек провел 11 матчей, в которых набрал 6 (1+5) очков.

Его контракт с кэпхитом в 8,825 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2023/24.