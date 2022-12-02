Врачи советуют нападающему «Коламбуса» Ворачеку не торопиться с возвращением на лед после очередного сотрясения

Сегодня, 22:08
Нападающий «Коламбуса» Якуб Ворачек выбыл на неопределенный срок, сообщает пресс-служба клуба.
5 ноября форвард получил травму и с тех пор не возобновлял тренировки.
33-летний форвард получил очередное сотрясение, поэтому врачи настоятельно советуют нападающему «Коламбуса» не торопиться с возвращением на лед и взять достаточную паузу на восстановление.
В нынешнем регулярного чемпионате Ворачек провел 11 матчей, в которых набрал 6 (1+5) очков.
Его контракт с кэпхитом в 8,825 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2023/24.