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Сегодня, 23:02

Вратарь «Ак Барса» Мифтахов может продолжить карьеру в НХЛ

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Амир Мифтахов.
Фото ХК «Ак Барс»
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Как стало известно «СЭ», вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов может продолжить карьеру в НХЛ.

Контракт игрока с казанским клубом истекает 31 мая этого года.

24-летний россиянин провел 30 матчей в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2024/25, отразив 92,84 процента бросков по своим воротам. В плей-офф процент сейвов Мифтахова составил 71,43 в двух встречах.

Голкипер является воспитанником «Ак Барса». В 2020 году «Тампа» выбрала Мифтахова под общим 186-м номером драфта НХЛ, после чего россиянин год выступал в ее фарм-клубе «Сиракьюз Кранч» в АХЛ.

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ХК Ак Барс
Амир Мифтахов
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