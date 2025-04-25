Вратарь «Ак Барса» Мифтахов может продолжить карьеру в НХЛ

Как стало известно «СЭ», вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов может продолжить карьеру в НХЛ.

Контракт игрока с казанским клубом истекает 31 мая этого года.

24-летний россиянин провел 30 матчей в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2024/25, отразив 92,84 процента бросков по своим воротам. В плей-офф процент сейвов Мифтахова составил 71,43 в двух встречах.

Голкипер является воспитанником «Ак Барса». В 2020 году «Тампа» выбрала Мифтахова под общим 186-м номером драфта НХЛ, после чего россиянин год выступал в ее фарм-клубе «Сиракьюз Кранч» в АХЛ.