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НХЛ

Сегодня, 11:55

Гибсон — первый вратарь за последние 60 лет, сделавший 50+ сейвов в двух матчах за месяц

Руслан Минаев
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Вратарь «Анахайма» Джон Гибсон стал первым голкипером с 1963 года, который отразил более 50 бросков в двух матчах НХЛ за один месяц.

10 февраля 29-летний американец сделал 53 сейва в матче против «Питтсбурга» (3:6), а 20 февраля — 51 сейв в игре с «Флоридой» (3:4 ОТ).

Ранее только два вратаря показывали такой результат с сезона-1955/56 (когда стала вестись подобная статистика).

В 1955 году два матча с более чем 50 отраженными бросками за один месяц выдал Эл Роллинс («Чикаго»), в 1963 году — Гамп Уорсли («Рейнджерс»).

Джон Гибсон
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
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