КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

15 мая, 11:30

Вратарь Демченко: «Монреаль» славится странными действиями в организации. Обменяли, например, Саню Романова. Зачем?"

Михаил Скрыль
Корреспондент
Хоккеист Александр Романов
Александр Романов.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Вратарь омского «Авангарда» Василий Демченко, который провел сезон-2020/21 в системе «Монреаля», в интервью «СЭ» высказался об обмене защитника Александра Романова в «Айлендерс».

— Так а почему вы не играли?

— Был ковидный сезон. Вратари, выбранные на драфте, должны были сыграть определенное количество матчей. Что-то оставили мне.

— Конкуренты были действительно сильнее вас либо сказывался фактор драфта?

— Видимо, клуб больше рассчитывал на них. Тот же Линдгрен прокатался в такси-сквад весь сезон, сыграл три матча, а сейчас играет в «Вашингтоне».

— Не хотелось в один день послать всех, потому что вы только тренировались, а не играли?

— Нет. Главное — все это перетерпеть. Это всего лишь один сезон. Сколько Слава Войнов терпел в АХЛ? Он хотел в НХЛ, но его не поднимали. Долго терпел в фарм-клубе и в итоге дошел до двух Кубков Стэнли. Опять же, «Монреаль» славится странными действиями в организации. Обменяли, например, Саню Романова. Зачем? Что они хотели этим сделать?

Василий Демченко. «Сказал судье: «Не разговаривай со мной». За это меня удалили»

— Я не понимаю. Вы же застали Кэри Прайса в фарм-клубе, верно?

— Да. Его спустили после травмы. С четырех бросков пропустил два гола. Еще одна шайба за шиворот залетела. Не знаю, как так получилось. В третьем периоде вышел другой вратарь.

— Заметили по Прайсу, что он вратарь топ-уровня?

— Мы очень мало тренировались вместе. Помню, когда нашего тренера поднимали в команду НХЛ, он говорил нам, что Прайс ленивый. Приходилось заставлять его работать.

В сезоне-2020/21 Демченко сыграл 4 матча за фарм-клуб «Монреаля» «Лаваль Рокет», в которых отразил 90,5 процента бросков при коэффициенте надежности 2,25.

Александр Романов
Василий Демченко
Кэри Прайс
КХЛ
НХЛ
ХК Авангард
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Нью-Йорк Айлендерс
Обсудить
Читайте также
Бабиков и Логинов отказались от централизованной подготовки
Королева недокрутов метит в конгресс США. Фигуристка Сара Хьюз стала политиком
В Telegram-канале Блиновской появились сообщения от ее имени
Шойгу опроверг заявления Украины о якобы сбитых ее ПВО ракетах «Кинжал»
В офисе Зеленского заявили о нехватке оружия для контрнаступления ВСУ
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Каролина»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Каролина»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Драйзайтль — о вылете «Эдмонтона»: «Обидно. Если не побеждаешь, то это впустую потраченный год»

Макдэвид — о 6-м матче с «Вегасом»: «Соперник был хорош, особенно в третьем периоде, когда игра была в одни ворота»