Вратарь Демченко: «Монреаль» славится странными действиями в организации. Обменяли, например, Саню Романова. Зачем?"

15 мая, 11:30
Вратарь омского «Авангарда» Василий Демченко, который провел сезон-2020/21 в системе «Монреаля», в интервью «СЭ» высказался об обмене защитника Александра Романова в «Айлендерс».
— Так а почему вы не играли?
— Был ковидный сезон. Вратари, выбранные на драфте, должны были сыграть определенное количество матчей. Что-то оставили мне.
— Конкуренты были действительно сильнее вас либо сказывался фактор драфта?
— Видимо, клуб больше рассчитывал на них. Тот же Линдгрен прокатался в такси-сквад весь сезон, сыграл три матча, а сейчас играет в «Вашингтоне».
— Не хотелось в один день послать всех, потому что вы только тренировались, а не играли?
— Нет. Главное — все это перетерпеть. Это всего лишь один сезон. Сколько Слава Войнов терпел в АХЛ? Он хотел в НХЛ, но его не поднимали. Долго терпел в фарм-клубе и в итоге дошел до двух Кубков Стэнли. Опять же, «Монреаль» славится странными действиями в организации. Обменяли, например, Саню Романова. Зачем? Что они хотели этим сделать?
— Я не понимаю. Вы же застали Кэри Прайса в фарм-клубе, верно?
— Да. Его спустили после травмы. С четырех бросков пропустил два гола. Еще одна шайба за шиворот залетела. Не знаю, как так получилось. В третьем периоде вышел другой вратарь.
— Заметили по Прайсу, что он вратарь топ-уровня?
— Мы очень мало тренировались вместе. Помню, когда нашего тренера поднимали в команду НХЛ, он говорил нам, что Прайс ленивый. Приходилось заставлять его работать.
В сезоне-2020/21 Демченко сыграл 4 матча за фарм-клуб «Монреаля» «Лаваль Рокет», в которых отразил 90,5 процента бросков при коэффициенте надежности 2,25.